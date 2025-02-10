عمرها نحو مليوني عام.. اكتشافات أثرية تذهل العلماء في العراق

كشفت حفريات تجريبية في صحراء العراق، “عن أكثر من 850 قطعة أثرية تعود إلى العصر الحجري القديم، يصل عمرها إلى 1.5 مليون سنة”.

وبحسب موقع “انتريستنغ انجينيرنغ”، “سافر فريق دولي من العلماء إلى صحراء العراق في نوفمبر وديسمبر الماضيين لاستكشاف الإمكانيات الأثرية للمنطقة، وركز الفريق على منطقة كان يقع فيها بحيرة كبيرة خلال العصر الحديث الأقرب (عصر البليستوسين)، حيث اكتشفوا ثروة من المواد الأثرية التي تعود إلى العصر الحجري القديم، بدءا من فؤوس يدوية عمرها أكثر من مليون سنة وصولا إلى شظايا من أداة ليفالوا (نوع مميز من نحت الحجر) التي تعود إلى حوالي 300 ألف إلى 50 ألف سنة مضت”.

ووفق الموقع، “بعد البحث، بدأ إيللا إيجبيرتس، وجعفر جوثيري، وأندرياس نيمارك الحفر التجريبي في صحراء العراق، وحددوا سبعة مواقع تعود إلى العصر الحجري القديم في منطقة تمتد على 6.2 × 12.4 ميلا، واحتوت على 850 قطعة أثرية تعود لأكثر من مليون سنة، ما جعل “العمل الميداني نجاحا كبيرا”.

Hundreds of Stone Age objects found during pilot excavation stun explorershttps://t.co/FjvceMhcOF — Interesting Engineering (@IntEngineering) February 10, 2025

From a dried lake bed in Iraq’s Western Desert, archaeologists have recovered more than 800 Paleolithic artifacts that include Early Paleolithic hand axes estimated to be 1.5 million years old.https://t.co/H6WKZr3R2v pic.twitter.com/szuZIkbjX1 — Archaeology Magazine (@archaeologymag) February 5, 2025