عمرها 16عاماً.. وفاة لاعبة كرة قدم بسبب مرض مفاجئ

توفيت “أورلا تايلور” اللاعبة في نادي توريف يونايتد الإسكتلندي لكرة القدم، عن عمر ناهز 16 عاما بعد إصابتها بـ”الإنتان” أو ما يسمى “بتعفن الدم“.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إن “أورلا تايلور” أصيبت بالسعال الخفيف في أثناء عطلة عيد الميلاد، وخلال هذه الفترة أصيبت بنزلة برد تطورت إلى عدوى تنفسية تسببت في إصابتها بالإنتان”.

وأعربت والدة “أورلا” عن صدمتها، وقالت إنهم “لم يتخيلوا أنهم سيفقدونها حيث كانت حالتها قد تدهورت رغم تلقيها العلاج الطارئ”.

بدوره، قدم نادي “توريف يونايتد”، تكريما مؤثرا “لأورلا” التي اختيرت أخيرا “لاعبة العام” على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى شخصيتها المليئة بالحيوية وحبها لكرة القدم.

يذكر أن “تعفن الدم” هو استجابة شديدة للعدوى تؤدي إلى فشل الأعضاء وتلف الأنسجة، وتشمل أعراضه الشائعة الحمى، الدوخة، القشعريرة، والهذيان”.