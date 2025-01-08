عمرها 3600 سنة.. مصر تعلن اكتشافات أثرية جديدة في الأقصر

أعلن عالم الآثار المصري زاهي حواس، عن اكتشافات أثرية جديدة في منطقة الأقصر.

وقال زاهي حواس، رئيس البعثة الأثرية المشتركة التابعة لمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار وزارة السياحة والآثار المصرية، إنه “على مدار 3 سنوات من البحث والحفائر العلمية التي بدأت في سبتمبر 2022، تمكنت البعثة من تحقيق عدد من الإكتشافات الأثرية المهمة في المنطقة الواقعة عند بداية الطريق الصاعد لمعبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري”.

وأشار إلى أن “البعثة عثرت على عدد كبير من “نقوش” معبد الوادي والتي تعد من أندر وأجمل نماذج فن النحت في عصر الملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث، والتي لا يوجد مثيل لها في المتاحف المصرية سوى نماذج قليلة في متحفي الأقصر والمتروبوليتان”.

وأضاف: “تعد مجموعة “النقوش الملكية” المكتشفة حديثا هي الأكمل على الإطلاق من بقايا معبد الوادي، والذي تعرض للهدم خلال عصر الرعامسة والأسرة التاسعة عشرة”.

وأكد حواس، “على أن البعثة عثرت علي عدد من المقابر الصخرية من عصر الدولة الوسطى، وكشفت بموقع معبد الوادي، عن التسلسل التاريخي للموقع والذي بدأ إشغاله في عصر الدولة الوسطى واستمر حتى بداية الأسرة الثامنة عشرة عندما أمر “المهندس الملكي سنموت” بوقف الدفن في المنطقة واختاره لها كموقع لتشييد معبد الوادي وجزء من امتداد الطريق الصاعد الذي يربط بين معبد الوادي والمعبد الجنائزي، وقام سنموت بدفن هذه الجبانة أسفل كميات كبيرة من الرمال، ضمن أعمال تمهيد الموقع لتشييد معبد الوادي”.

وأضاف أن “البعثة عثرت على عدد من المقابر الصخرية التي تعود لعصر الأسرة الدولة الوسطى، وعثر بها على عدد من القطع الأثرية المهمة، ومنها موائد القرابين المصنوعة من الفخار وعليها مجسمات للقرابين من خبز ونبيذ ورأس وفخذ الثور، وتعد هذة الموائد من الأثار المميزة لعصر الدولة الوسطى”.

وأوضح حواس، “أنه تم الكشف أيضا عن عدد من أبيار الدفن من عصر الأسرة السابعة عشرة المنحوتة في الصخر، والتي تعود لعصر الأسرة السابعة عشرة وعثر بداخلها على عدد من التوابيت الخشبية بالهيئة الإنسانية والتي تعرف بالتوابيت الريشية، وهي المميزة لعصر الأسرة السابعة عشرة ومن أهم تلك التوابيت تابوت لطفل صغير مغلق وموثق بالحبال والتي لا تزال على هيئتها منذ دفنها قبل 3600 سنة”.

وقال: “بجانب تلك التوابيت، تم العثور على حصير ملفوف لايزال بهيئتة المكتشف عليه، وتعد البعثة حاليا برنامجا خاصا لترميمه ونقله للعرض بمتحف الحضارة، حيث قامت البعثة المصرية بنقل واحد من أهم مكتشفاتها وهو سرير من الخشب والحصير المجدول إلى متحف الحضارة في موسم الحفائر الماضي، والذي يعود الى تلك الفترة وكان يخص أحد حراس الجبانة حيث عثر عليه في حجرة صغيرة مخصصة لإعاشة حرس الجبانة”.

وأشار حواس، “إلى أنه تم العثور على أقواس الرماية الحربية، إحدى الاكتشافات المهمة للبعثة المصرية، والتي تشير إلى وظيفة أصحاب هذة القبور وخلفيتهم العسكرية وكفاحهم لتحرير مصر من الهكسوس، كما تم العثور علي مقبرة المدعو جحوتي مس، المشرف على قصر الملكة تتي شيري الجدة الكبرى لملوك الأسرة الثامنة عشرة التي توصف بالعصر الذهبي للحضارة المصرية القديمة”.

وبحسب موقع المصري اليوم، “كشفت البعثة عن مقبرة المشرف على قصر الملكة تتي شيري جدة الملك أحمس، محرر مصر من الهكسوس، وأم والدة الملك سقننرع أول ملك شهيد في حرب الكفاح والتحرير، والتي تعد من أهم الإكتشافات الأثرية التي تلقي كثير من الضوء على تلك الفترة المهمة من تاريخ مصر، والتي لم يعثر لها على كثير من الأثار”.