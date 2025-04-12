عمرها 4 آلاف عام.. مدينة سعودية تدخل قائمة المدن الذكية العالمية

رغم أن بناؤها يعود لما قبل الميلاد، دخلت مدينة العلا في السعودية، قائمة عالمية للمدن الذكية، التي تعتمد أحدث التقنيات في الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأعلن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) عن “انضمام مدينة العُلا، إلى مؤشر المدن الذكية العالمي لعام 2025، للمرة الأولى في تاريخ المدينة التي لا تزال أبنية حضاراتها القديمة صامدة حتى الآن رغم مرور آلاف السنين”.

و”بهذا تكون “العلا” سادس مدينة سعودية تنضم لهذا المؤشر، إلى جانب 5 مُدن سبق انضمامها وهي: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وجدة، والخبر”.

وبحسب وكالة “واس”، “تعتبر هذه الخطوة تأكيدا لنجاح خطط رؤية المملكة 2030 في التحول للمدن الذكية من خلال مشاريع رائدة تقودها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، لبناء مدن ذكية تتوفر فيها أعلى معايير جودة الحياة”.

وأوضحت أن “انضمام العلا إلى مؤشر المدن الذكية لأول مرة هذا العام، يأتي نتيجة للخطط الطموحة التي تنفذها المملكة لتطوير المدينة بوصفها وجهة تراثية وثقافية وسياحية ذكية، حيث وُظفت التقنيات الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي في الحفاظ على المواقع الأثرية، وتسهيل تجربة الزوار من خلال حلول رقمية متقدمة تشمل أنظمة إدارة الحشود، وخدمات تنقل ذكية، وتطبيقات تفاعلية ساعدت على استكشاف المدينة بشكلٍ مُرقمن وفعّال”.

يذكر ان “مدينة العلا هي جزء من محافظة تحمل الاسم ذاته، وتضم بلدة قديمة يصل عمر الاستيطان البشري فيها إلى نحو أربعة آلاف عام، حيث شهدت على قيام حضارات كثيرة مثل حضارة الأنباط، وهم قوم من العرب القدماء”.

هذا “ويُعنى مؤشر IMD للمدن الذكية، بتقييم مدى اعتماد المدن حول العالم على التقنيات الذكية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وتطوير البنية التحتية المستدامة، ويعتمد المؤشر على استطلاعات لرأي السكان وتحليل الأداء في عدة محاور تشمل: الصحة، الأمان، المواصلات، التعليم، الحوكمة، والاقتصاد، ومن بين المحاور التي يركز عليها المؤشر، مدى إدراك السكان لجهود التحول الذكي في مدينتهم، وتحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، وكيفية توظيف التقنيات الرقمية لتحسين استخدام الموارد وتلبية تطلعات السكان”.