عمره أكثر من 3000 سنة.. العراق يستعيد تمثال أثري من أمريكا

أعلنت السفارة العراقية في واشنطن، استعادة تمثال “الكبش المستلقي”، والذي يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وبحسب السفارة، “يعود تمثال “الكبش المستلقي” إلى “فترة جمدة نصر”، والتي ترجع إلى فترة 2900 إلى 3100 سنة قبل الميلاد”.

وكشف المتحدث باسم وزارة الثقافة العراقية، أحمد العلياوي، “أن التمثال كان قد نقل إلى الولايات المتحدة خلال “فترة الاحتلال الأمريكي للعراق من أجل ترميمه وحفظه، وأكد أنه تم تشكيل لجنة خاصة تتولى التفاوض مع الولايات المتحدة لإعادة الأرشيف والآثار إلى العراق، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إنشاء متحف خاص”.

وقبل أيام “تسلمت السفارة العراقية في بريطانيا “لوح آثار آشوري نادر”، ويعود تاريخ اللوح الآشوري إلى الفترة ما بين 883 و859 قبل الميلاد، وكان جزءا من لوحة بانوراما تزين الجناح الملكي في القصر الشمالي الغربي من قصر نمرود العلوي، ويبلغ وزنه 333 كغ”.

ضمن جهود الحفاظ على الإرث الحضاري للعراق، نجحت @IraqinUSA في استعادة تمثال الكبش المستلقي العائد إلى فترة جمدة نصر (3100-2900 ق.م)، بالتعاون مع @FBIWFO #FBI في #واشنطن. هذه الخطوة تبرز التزام #العراق بدبلوماسية الاسترداد لحماية تراثه الثقافي وإعادته إلى موطنه الأصلي. pic.twitter.com/TuugdKIZ8J — سفارة العراق – واشنطن| Iraqi Embassy in Washington (@IraqinUSA) January 18, 2025