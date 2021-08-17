عمر السويحلي: هل يشمل قرار منع تصدير الخردة المنطقة الشرقية؟

علق رئيس أكاديمة القرآن الكريم بطرابلس عمر الفيتوري السويحلي، على قرار وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بشأن حظر تصدير مادة سلعة الخردة بمختلف أشكالها وأنواعها.

وتساء السويحلي: “هل سيستطيع الوزير فرض هذا القرار وتطبيقه على المنطقة الشرقية بصفة عامة وعلى أبناء حفتر بصفة خاصة؟”.

وأضاف: “هل هناك خطة لإعادة الضبط والربط وتنفيذ القانون على رجال الجمارك الذين هم (ولا أعمم) شركاء في جريمة تزوير المستندات والالتفاف حول قرار منع التصدير؟”

وأشار السويحلي إلى أن كميات كبيرة من قوالب النحاس الناتج عن سرقة كوابل الكهرباء وإذابتها تجد طريقها إلى تركيا عن طريق بعض الموانئ الليبية، وفق قوله.