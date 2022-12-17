عمر الفيتوري: لماذا الكيل بمكيالين؟

علق الناشط السياسي عمر الفيتوري السويحلي، على تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة المتهم في تورطه بحادثة لوكربي.

وقال الفيتوري في تعليقه: “بالأمس أيّد كثير من الليبيين وأنا منهم محاكمة القضاء الأمريكي المواطن الأمريكي خليفة بلقاسم حفتر بتهمة ارتكاب جرائم في حق مواطنين ليبيين وفرحنا أو فرح بعضنا بأحكام المحكمة لأن محكمة فرجينيا أثبتت التهم عليه”.

وأضاف: “واليوم يستنكر بعض الليبيين وأنا لست منهم محاكمة المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي بتهمة المشاركة في عمل إرهابي وقع فوق الأراضي الأمريكية باعتبار أن الطائرات والسفن الأمريكية امتداد لأراضيها وقد أدّى ذلك التفجير إلى مقتل 270 شخص معظمهم من الأمريكيين.. أليس ذلك هو التعصب الأعمى والكيل بمكيالين؟”.

في غضون ذلك، قال البيت الأبيض إنّ محاكمة المتهم بصناعة القنبلة المستخدمة في حادثة لوكربي أبوعجيلة مسعود تعكس الالتزام الثابت للولايات المتحدة بمحاسبة من يلحق الأذى بالأميركيين.

وذكر البيت الأبيض أنّ الولايات المتحدة احتجزت أبوعجيلة مسعود بشكل قانوني، مؤكدا التزام إدارة بايدن بفرض سيادة القانون.