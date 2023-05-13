عمر الفيتوري: لم أتخيل التواجد التركي العسكري في غرب ليبيا بهذا الحجم

أعرب الناشط السياسي عمر الفيتوري السويحلي، عن استغرابه من حجم التواجد التركي العسكري في غرب ليبيا.

وقال السويحلي في منشور عبر حسابه على فيسبوك: “لم أكن أتخيل حجم التواجد التركي العسكري في غرب ليبيا بهذا الحجم ازدحام شديد أمام السفارة التركية، سيارات عسكرية بلا لوحات أرقام وحافلات كلها ممتلئة بالجنود الأتراك الذين أتوا للتصويت المبكر لانتخابات البرلمان والرئاسة التركية”.

وأضاف متسائلاً: “هل منكم من رأى ذلك ويستطيع أن يقنعني بأن الأتراك قدموا فعلاً بمهمة مؤقتة وأن غايتهم هي العمل لمصلحة الليبيين وأنهم سيرحلون عنّا متى طلبنا ذلك أو انتهت مهمتهم؟ وهل من يستطيع أن يقنعني بأن التوافق بين شرق ليبيا وغربها هو ما تسعى إليه تركيا؟”.

واختتم السويحلي بالقول: “المرشح الرئاسي كمال كليجدار أوغلو المعارض لأردوغان يَعد في أجندته الانتخابية للشعب التركي مسألة إنهاء الاتفاقية العسكرية التركية الليبية وإنهاء التواجد العسكري التركي في ليبيا والاكتفاء فقط باتفاقية ترسيم الحدود البحرية.. ولا أظن أنه سيوفي بوعده فجزء من قبرص محتلته تركيا منذ ما يقرب من 50 سنة (20 – يوليو – 1974م) وتبادل الرؤساء على حكم تركيا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يوفي أحد منهم بالانسحاب من قبرص وترك شعبها يوحّد شطريها”.

يُشار إلى أن القوات التركية متواجدة في غرب ليبيا بناء على اتفاقية أبرمتها حكومة الوفاق الوطني سابقاً مع تركيا عام 2019م بشأن التعاون الأمني والعسكري بين البلدين.