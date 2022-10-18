عمر الفيتوري يتساءل: الثورة الثانية أم الجماهيرية الثانية؟

اكد المدون عمر الفيتوري السويحلي، أن الجماهيرية الثانية فُرضت علينا الآن وعلينا أن نختار بين الثورة الثانية (التصحيحية) أو العودة إلى عصر الجماهيرية الثانية.

وأشار السويحلي في منشور له، إلى أن الجماهيرية الثانية بزغ فجرها في ترويكة (الدبيبة، حفتر، أنصار القذافي) وقال: “والتي أظن أنها لن تُضيع الفرصة المواتية لها لتقبض بيد من حديد على رقابنا والفرصة الوحيدة المتاحة لنا لننجوا منها هي الثورة الثانية لنتخلص من حكومتين وبرلمانيين ورئاسة أركان جيشين ومصرفين مركزيين وعائلتين والعمل على إيقاف عودة الزحف الأخضر”.

واختتم السويحلي بقول شاعر الوطن احمد رفيق المهدوي:

ألفـوا الكرى واستعذبوا الأحلاما … حـرَّكْ لعلك تـوقـظ النواما

يا ويح هذا الشـعب طال رقـاده … فمتى يهب مـن الرقاد قيامـا

ومـتى يفتِّـح عينــه متنبهـا … لخزعبلات الفاسدين ذمامــا

المـدعـين ببـاطـل وطـنيـة … راحـوا بها يتصيدون مرامـا

يا أيها المـتزعمون ومـا لكـم … حق يخولكـم لـذاك مقامــا

لستم بأهـل أن تسوسـوا أمـة … لم ترضكـم لأمورهـا قـوامـا

للشعب فـي هـذا الزمان إرادة … تملي الحقوق وتصدر الأحكـاما

عصفت بسيطرة الملوك ولم تدع … لتحكـم المتجـبريـن دوامــا

صارت أمور الناس شورى بينهم … لا يملك البـاغي لهم إرغـامـا

في سيرة الدوتشي وهـتلر عبرة … لمن استبـد وسفَّـه الأحلامــا