«عمر مرموش» يصافح زملاءه بتأثر.. هل هذه دموع الوداع؟

أكد نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء يوم الجمعة، رسميا، أن لاعبه المصري عمر مرموش أصبح قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وغاب عمر مرموش عن مباراة فريق ضد ضيفه بوروسيا دورتموند (2-0) في الجولة الـ18 من الدوري “البوندسليغا”، بسبب المحادثات مع النادي الإنجليزي.

وقال ماركوس كروش، المدير الرياضي لنادي “آينتراخت فرانكفورت”، في تصريحات لشبكة “DAZN”: “نعم، هناك مفاوضات مع “مانشستر سيتي”، وقد تكون هذه فرصة كبيرة لمرموش، على الرغم من أن مغادرته للفريق في الشتاء لم يكن مخططا له”.

وأضاف كروش “أن مرموش قدم أداء رائعا في المباريات الأخيرة رغم الاهتمام الكبير به”، مشيدا بشخصيته القوية، وأوضح أن احتمال رحيله عن النادي كبير، لكن الفريق سيتعامل مع الأمر بشكل جيد، معتبرا أن مانشستر سيتي ليس ناديا عاديا، وأن الانتقال فرصة ضخمة للاعب.

من جهته، قال مدرب “آينتراخت فرانكفورت”، دينو توبمولر: “ليس من السهل فقدان لاعب بجودة عمر مرموش، لكن لدينا ما يكفي من اللاعبين المميزين في الفريق لاستمرار الأداء الجيد”.

وظهر عمر مرموش وهو يبكي في وداع زملائه والجماهير بعد مباراته فريقه آينتراخت فرانكفورت ضد ضيفه بوروسيا دورتموند (2-0) مساء يوم الجمعة، في الجولة الـ18 من الدوري “البوندسليغا”.

تغلب نادي آينتراخت فرانكفورت على ضيفه بوروسيا دورتموند (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، وذلك في افتتاح منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني لكرة القدم.

🚨🚨 عــــاجــــل 🚨🚨



— عمر مرموش يقوم بتوديع زملائه في فرانكفورت بعد نهاية المباراة مع دورتموند. 🇪🇬👋 pic.twitter.com/RmxABUzdz2 — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) January 17, 2025

وأحرز ثنائية أصحاب الأرض كل من المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي، ولاعب خط الوسط الدنماركي أوسكار هويلوند في الدقيقتين (18، 90) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جمعهما على ملعب ” دويتشه بنك بارك – Deutsche Bank Park” بمدينة فرانكفورت.

وغاب النجم المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت عن هذه المباراة، في ضوء الإنباء حول التوصل إلى اتفاق لانتقاله إلى صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي وطلب الأخير بعدم مشاركة اللاعب المصري في لقاء اليوم.

وحقق فريق آينترخت فرانكفورت فوزه الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 36 نقطة ويعزز موقعه في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف وصيف متصدر الدوري، باير ليفركوزن، حامل اللقب، والذي يواجه ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، يلعب يوم السبت.

بينما يتصدر فريق بايرن ميونخ قائمة الدوري برصيد 42 نقطة، قبل مباراته أمام ضيفه فولفسبورغ، مساء السبت أيضا، ضمن منافسات الجولة 18 من “البوندسليغا”.

في المقابل تعرض نادي بوروسيا دورتموند للهزيمة الثالثة على التوالي ويحتل المركز العاشر على سلم الترتيب حتى الآن.