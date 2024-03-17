عملاق البطاريات الصيني «كاتل» يحقق أرباحاً قوية عام 2023

حققت عملاق البطاريات الصيني “كاتل” أرباحا قوية في عام 2023.

وذكرت وكالة أنباء “شينخوا”، الصينية، أن سجلت “شركة كونتيمبوراري آمبيريكس المحدودة للتكنولوجيا- كاتل”، أكبر شركة لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون للمركبات في الصين، نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة 44 في المائة في عام 2023.

وذكرت “كاتل” في تقريرها السنوي، أن صافي الربح المستحق لمساهميها ارتفع إلى 44.1 مليار يوان (حوالي 6.21 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، وفي عام 2023، حققت شركة البطاريات العملاقة إيرادات بلغت 400.9 مليار يوان، بزيادة 22 في المائة على أساس سنوي، كما استثمرت 18.4 مليار يوان في البحث والتطوير، بزيادة قدرها 18 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب بيانات صادرة من مؤسسة أبحاث “إس إن إي ريسيرش” ، احتل حجم استهلاك بطاريات المركبات الكهربائية لشركة “كاتل” المرتبة الأولى في جميع أنحاء العالم لمدة سبع سنوات متتالية، حيث استحوذت كاتل على 36.8 بالمائة من حصة سوق بطاريات المركبات الكهربائية في العالم في عام 2023، كما احتلت الصدارة على مستوى العالم من حيث الحصة السوقية لحجم شحنات بطاريات تخزين الطاقة لمدة ثلاث سنوات متتالية بحصة سوقية عالمية بلغت 40 في المائة في عام 2023.

هذا ووقّعت شركة “كاتل”، التي يقع مقرها في مدينة نينغده بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، عقود توريد مع عدد كبير من شركات تصنيع السيارات حول العالم بما في ذلك بي إم دبليو وفولكس فاغن ودايملر وهوندا.