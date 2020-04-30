عملة «البيتكوين» تكسر حاجز الـ9000 دولار

عين ليبيا | نُشر الخميس، 30 أبريل 2020 - 11:59 | آخر تحديث: 30 أبريل 2020 - 12:31 آخر تحديث: 30 أبريل 2020 - 12:31
اقتصاد
انترنت
عملة "البيتكوين" صعدت بنسبة 4.27%
عملة “البيتكوين” صعدت بنسبة 4.27% [انترنت]

ارتفعت قيمة عملة “البيتكوين” اليوم الخميس، حيث كسرت حاجز الـ9000 دولار، بعدما لقيت دعما من صعود الأسواق العالمية.

وأظهرت مواقع مختصة بمراقبة تداول عملة “البيتكوين”، أنها صعدت اليوم بحلول الساعة 11:02 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.27% (435 دولارا) إلى 9149 دولارا.

لتسجل بذلك هذه العملة أعلى مستوى منذ منتصف فبراير 2020، وجاء ارتفاع اليوم مدعوما بصعود البورصات العالمية بعد إعلان شركة أمريكية لصناعة الأدوية، أن عقارها التجريبي الجديد المضاد للفيروس ساعد على تحسن الأعراض لدى مرضى كوفيد-19.

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يذكر أنه جرى تداول عملة “البيتكوين” في منتصف شهر مارس الماضي عند مستوى 5375 دولارا للبيتكوين الواحد.

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