عملة «بيتكوين» تُسجل ارتفاعًا غير مسبوق للصرف

أعلنت مصادر مالية أن سعر صرف العملة المشفرة “بيتكوين” سجل مستوى جديدا له على الإطلاق متجاوزا 24 ألف دولار.

وأشارت المصادر، إلى أن الرقم القياسي السابق لسعر الصرف المسجل كان يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الصرف إلى 23700 دولار، حيث ارتفع سعر العملة بأكثر من 6 % خلال أسبوع إلى 33 % تقريبا.

وتبلغ القيمة السوقية للـ”بيتكوين”، حوالي 444 مليار دولار.

من جهته، توقع مدير الاستثمار في “Guggenheim Partners” سكوت مينيرد، ارتفاعا إلى 400 ألف دولار.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن مينيرد قوله: “أنا معجب بالارتفاع السريع في سعر البيتكوين”، لكنه وصف شرائه فوق 20 ألف دولار بأنه “أكثر إشكالية”.

يُشار إلى أن “بيتكوين” هي عملة معماة ونظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، وهي أول عملة رقمية لامركزية – فهي نظام يعمل دون مستودع مركزي أو مدير واحد، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

وتتم المعاملات بشبكة الند للند بين المستخدمين مباشرة دون وسيط من خلال استخدام التشفير، ويتم التحقق من هذه المعاملات عن طريق عُقد الشبكة وتسجيلها في دفتر حسابات موزععام يسمى سلسلة الكتل.

اخترع “بيتكوين” شخص غير معروف أو مجموعة من الناس عرف باسم ساتوشي ناكاموتو وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009.

يتم إنشاء “بيتكوين” كمكافأة لعملية تعرف باسم التعدين، ويمكن استبدالها بعملات ومنتجات وخدمات أخرى.

واعتبارا من فبراير 2015، فقد اعتمد أكثر من 100,000 تاجر وبائع “بيتكوين” كعملة للدفع.

وتُشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017، هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون مستخدم يستعمل محفظة لعملة رقمية، ومعظمهم يستخدمون “بيتكوين”.