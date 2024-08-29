عملة تون كوين ترتفع بعد الإفراج المشروط عن مؤسس تيليجرام

بعد ساعات من إخلاء سبيل مؤسس منصة تلغرام ورئيسها التنفيذي “بافل دوروف”، صعدت عملة “تون كوين” المشفرة التابعة للمنصة في تعاملات اليوم الخميس بنحو 4%.

وبحلول الساعة 09:01 بتوقيت موسكو، تم تداول عملة “تون كوين” (Toncoin) عند 5.57 دولار، بزيادة نسبتها 3.83% خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهوت عملة “تون كوين” بأكثر من 20%، عقب اعتقال بافيل دوروف الرئيس التنفيذي لتطبيق “تلغرام” مساء السبت الماضي، حيث تراجعت من مستوى 6.67 دولار.

وأمس، قررت محكمة فرنسية في باريس منح سراح مشروط لبافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام، بكفالة بشرط دفع خمسة ملايين يورو وتسجيل حضوره لدى الشرطة مرتين في الأسبوع وألا يغادر الأراضي الفرنسية، حيث يواجه تهما جنائية في فرنسا.

وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت بافيل دوروف، في مطار لو بورجيه شمال باريس مساء السبت الماضي، وتم توقيفه بناء على مذكرة بحث صادرة من النيابة العامة الفرنسية.