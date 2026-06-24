عمليات أمنية نوعية.. ضبط متهمين في قضايا مالية بـ«ملايين الدنانير»

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، نجاح الأجهزة الأمنية التابعة لها في تنفيذ عدد من العمليات الأمنية النوعية، أسفرت عن ضبط متهمين في قضايا نصب واحتيال واختلاس وسرقة، بقيم مالية تتجاوز 24 مليون دينار ليبي، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة وتعقب المطلوبين.

وأوضحت الوزارة أن مكتب التحري والتحقيقات بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية تمكن من ضبط أحد المطلوبين في قضايا نصب واحتيال واختلاس، بلغت قيمة الأموال محل القضايا المرتبطة به نحو 12 مليونًا و535 ألف دينار ليبي.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وفي عملية أمنية أخرى، تمكنت وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن صرمان من ضبط شخص يحمل الجنسية السودانية، مطلوبًا في عدة قضايا نصب واحتيال، عقب عمليات تحرٍ ومتابعة أمنية مكثفة.

وبحسب وزارة الداخلية، كشفت التحقيقات الأولية تورط المتهم في الاستيلاء على أموال عدد من التجار ورجال الأعمال في عدة مدن ليبية، من خلال إيهامهم ببيع عملات أجنبية.

وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بلغت نحو 12 مليون دينار ليبي، قبل تسليم المتهم إلى مكتب المستشار النائب العام لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

وفي السياق ذاته، تمكنت دوريات التحري والقبض التابعة لمركز شرطة سوق الثلاثاء بمديرية أمن زليتن من ضبط أربعة متهمين، ثلاثة يحملون الجنسية المصرية وآخر يحمل الجنسية السودانية، على خلفية سرقة مبلغ مالي يقدر بـ350 ألف دينار ليبي.

وأضافت الوزارة أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة خلال التحقيقات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وتأتي هذه الضبطيات ضمن الحملات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية الليبية لتعزيز الأمن ومكافحة جرائم النصب والاحتيال والسرقة، وملاحقة المطلوبين وضمان تقديمهم إلى العدالة.