عمليات أمنية واسعة في طرابلس..ضبط مطلوبين يجرائم مختلفة

أعلنت مديرية أمن طرابلس تنفيذ سلسلة من الضبطيات الأمنية المتفرقة عبر أقسام ومراكز الشرطة، شملت قضايا سرقة بالإكراه، ومخالفات مرورية جسيمة، وضبط مركبة يُشتبه في استخدامها في أنشطة جنائية داخل العاصمة الليبية طرابلس.

وفي التفاصيل، نفّذ قسم مباحث المرور ضبطًا لدراجة نارية مطلوبة على خلفية حادث مروري تسبب في أضرار، عقب فرار السائق من موقع الحادث. وأفادت التحريات أن المركبة كانت مطلوبة لدى قسم مرور سوق الجمعة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق السائق وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وفي واقعة أخرى، تلقّى مركز شرطة الهضبة بلاغًا من مواطن بشأن تعرّضه لسرقة دراجته النارية بالإكراه بالقرب من كوبري الدائري الثالث، حيث أقدم شخصان على الاستيلاء عليها ولاذا بالفرار، وكانت الدراجة من نوع «إس واي» باللون الأحمر وبداخلها مبلغ مالي قدره 500 دينار ليبي. وعلى إثر البلاغ، باشرت فرق التحري إجراءات البحث، ما أسفر عن تحديد هوية أحد المتهمين وضبطه، حيث أقرّ بما نُسب إليه، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي سياق متصل، تمكنت دورية شرطة النجدة المتمركزة عند تقاطع بن غرسة من ضبط مركبة من نوع «هونداي إلنترا» بيضاء اللون بدون لوحات وتعاني من التعتيم الكامل، وكان على متنها ثلاثة أشخاص.

وأثناء التفتيش، عُثر بحوزتهم على بندقية من نوع «كلاشينكوف»، كما أظهرت عملية الاستعلام عبر المنظومة الأمنية أن السائق مطلوب لدى مركز شرطة الغيران في مصراتة، إضافة إلى كونه مطلوبًا لدى مكتب البحث الجنائي في طرابلس، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم المركبة والمضبوطات والأشخاص إلى الجهة المختصة.

وأكدت مديرية أمن طرابلس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة تعزيز الأمن العام ومكافحة الجريمة، ورفع مستوى الاستجابة الميدانية داخل نطاق العاصمة.