عمليات اختطاف وقتل.. انفلات أمني تشهده بنغازي

اخطتف مجهولون مساء الثلاثاء المواطن صالح محمد الفرجاني فيما يعرف بمشروع الصفصفة بمنطقة الهواري، وهو من مواليد 1962 ومتزوج وله أبناء.

وناشد ذوو الفرجاني السلطات عبر وسائل إعلام محلية التدخل للعثور عليه خاصة أنّ سيارته كانت مركونة في المكان الذي اختطف منه، وقالوا إنهم كانوا قد طالبوا الجهات الأمنية لكن دون جدوى ولم يتم العثور عليه حتى الآن.

وأوضح أحد أشقاء الفرجاني أنّ الخاطفين قاموا باستدراجه عبر مكالمة هاتفية وثقتها كاميرات المراقبة في المكان الذي يعمل به قبل اختفائه وقفل هاتفه، مشيرا إلى أنّ شقيقه يعمل تاجر عقارات ويتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، وفق قوله.

وتأتي حادثة الاختطاف.. قبل يوم من مقتل المواطن سالم العبدلي بآلات بيضاء حادة أمام زوجته وأولاده في وسط شوارع بنغازي، والتي هزّت الرأي العام في المدينة.

وقالت مصادر صحفية إنّ مقتل العبدلي جاء عقب صدام خفيف بين السيارتين؛ حيث نزل القتيل لتفقد سيارته فهوى عليه سائق السيارة الأخرى المعتمة التي كانت تقل 3 أشخاص بآلة حادة طبّاق على رأسه، ثم تلقى من ضربة أخرى على رقبته مات على إثرها.

من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي القبض على قاتلي المواطن سالم العبدلي الموظف بمحكمة الجنوب بمدينة بنغازي، أنّه تم ضبط أدات الجريمة مع القاتل، وهي آلة حادة، ولم تفصح عن أي تفاصيل أخرى، قائلة إنها ستعلن عن ذلك في وقت لاحق.

وقتل العبدلي ليلة أمس قرب مستشفى الجلاء ببنغازي بعد صدام خفيف بين سيارته وسيار القاتل التي يستقلها 3 أشخاص، حيث ضربه اثنان منهم بآلة حادة مات على إثرها أمام زوجته وأولاده.

وتشهد مدينة بنغازي بين الفينة والأخرى حالات قتل خارج القانون بسبب الشجارات بين الأشخاص أو الجهات الأمنية المسيطرة على المدينة، في استغلال للانفلات الأمني داخل المدينة.