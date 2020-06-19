عمليات «الغربية» تضرب بيد من حديد على مهربي الوقود

أعلنت غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة العسكرية الغربية التابعة لحكومة الوفاق، مداهمة أوكار عصابات تهريب الوقود.
وفي بيان لها الخميس، قالت إن من وصفتهم بـ”المجرمين” لا يُؤنبهم ضميرهم عندما يُشاهدون آلا المواطنين في طوابير تمتد لكيلومترات في سبي الحصول على الوقود في بلد نفطي، وتسببوا في زيادة معاناة المواطنين، بحسب البيان؟
وأهابت الغرفة بأن هذه العملية هي إنذار أخير لكل الخارجين عن القانون، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات أكثر صرامة في العمليات القادمة للقضاء على المفسدين، وفقاً للبيان.
شاهد | القوة المشتركة التابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية تداهم مواقعا لتهريب الوقود وتقول انها مستمرة في ملاحقة ومداهمة مهربي الوقود وتؤكد على أن الإجراءات ضد المتورطين في هذه الأعمال ستكون أكثر صرامة وفي كل المدن والمناطق#البركان_ينتصر#ليبيا_تنتصر pic.twitter.com/7N2Ow1hKSI
— قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 19, 2020
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