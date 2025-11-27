عمليات بيع وضغوط سياسية تدفع أسعار الذهب والنفط للهبوط

تراجعت أسعار الذهب والنفط في تعاملات اليوم الخميس، وسط عمليات جني أرباح بعد موجات ارتفاعات سابقة، وفي الوقت نفسه، تأثرت الأسواق بتوقعات التوصل إلى اتفاق سياسي حول أوكرانيا قد يخفف العقوبات على روسيا ويزيد المعروض النفطي.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.19% لتسجّل 4194.50 دولاراً للأونصة، بينما جرى تداول العقود الفورية عند 4162.73 دولاراً للأونصة، وفق بيانات التداول.

وجاء الهبوط الطفيف بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 99.5860 نقطة، وهو ما يعزز عادة الطلب على المعدن الأصفر، إلا أن عمليات جني الأرباح حدّت من المكاسب المحتملة.

هذا ويشهد الذهب تقلبات متزايدة بسبب حركة الدولار وعائدات السندات، إذ يظل ملاذاً آمناً خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي. بينما يتأثر النفط بشكل مباشر بالتطورات الجيوسياسية، وتعد أي تسوية بين روسيا وأوكرانيا مؤثرة في الإمدادات وأسعار الخام عالمياً.

وشهد الذهب ارتفاعات قياسية خلال العامين الماضيين بفعل التضخم العالمي وعدم اليقين المالي، فيما شهد النفط تقلبات حادة منذ 2022 نتيجة العقوبات الغربية على روسيا وتصاعد التوترات حول أوكرانيا.

وفي أسواق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% إلى 62.8 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 58.33 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بزيادة الإمدادات العالمية في حال التوصل إلى اتفاق سياسي بين روسيا وأوكرانيا.

وكان النفط قد أغلق جلسة الأربعاء على ارتفاع 1% بعد تقييم المستثمرين لمخاطر وفرة المعروض واحتمالات السلام.