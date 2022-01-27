عمليات تمشيط واسعة لملاحقة عناصر «داعش» في القطرون

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بظهور مجموعة تابعة للتنظيم الإرهابي “داعش” تقبع بالجنوب الغربي للبلاد، هدفها زعزعة الاستقرار الأمني وترهيب الأمنين.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه بتاريخ يوم الأربعاء 26 يناير الجاري، وتحديداً بالقرب من جبل “عصيدة” غرب القطرون بحوالي (80) كم، وقع اعتداء من قِبل مجموعـة مسلحة تابعة للتنظيم الإرهابي “داعش” على دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب التابعة لقوات حفتر، نتج عنه مقتل 3 عناصر وهم: م.ض. أ رمضان أرحومة تابع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع غات، وعيسي كوكني وقالما دادي هلمي، التابعان لكتيبة شهداء أم الأرانب.

وتمكنت الدوريات الأمنية المكلفة من قتل عدد 4 عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي وتدمير آلياتهم التي كانوا يستقلونها، ولازالت الجهود متواصلة لملاحقة فلول اللإرهابيين حتى يتم القضاء عليهم وأحكام السيطرة الأمنية.

من جهتها قالت مديرية أمن القطرون، الخميس، إن قوات حفتر والقوة المساندة لها من مختلف الكتائب تقوم بعمليات تمشيط واسعة بمنطقة جبل عصيدة على بعد 80 كلم جنوب شرق المدينة لملاحقة عناصر تنظيم “داعش”، وأعلنت المنطقة الممتدة من القطرون إلى جبل عصيدة “منطقة عمليات عسكرية” وذلك بناءً على تعليمات من غرفة عمليات القوة الأمنية المشتركة لمنطقة القطرون العسكرية.

بيان وزارة الداخلية حول هجوم إرهابي مسلح في الوقت … الذي تؤكـد فيـه وزارة الداخليـة علـى إرساء دعـائـم أمـن الـوطن… تم النشر بواسطة ‏وزارة الداخلية – ليبيا‏ في الخميس، ٢٧ يناير ٢٠٢٢