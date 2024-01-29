عمليات حفر تتسبب بحريق بمحطة كهرباء الكريمية

تسبب عمليات حفر بواسطة جرافة بعطب كابل الكهرباء جهد 11 ك.ف واحتراق خلايا داخل محطة 30 ك ف بمنطقة الكريمية عند تقاطع أمبريش.

وتلقى فرع إدارة الشرطة الكهربائية في الجفارة بلاغا بوقوع الحريق، ولدى وصول دوريات وأعضاء التحقيق، يرافقهم فنيون ومهندسون من الشركة العامة للكهرباء لمكان البلاغ تم إجراء الكشف والمعاينة و التحقق من سبب الحريق.

وبين الفرع أن سبب الحريق وجود آلة ثقيلة (كشيك ) تقوم باقتلاع الاشجار بالقرب من المحطة، وتم ضبط صاحب الآلة واتخاذ الإجراءات القانونية حياله واحيل موقوفا إلى النيابة المختصة.

فور تلقي فرع الإدارة الجفارة بلاغ مفاده وجود حريق بداخل محطة 30 ك.ف بمنطقة الكريمية تحديداً تقاطع امبيرش. توجهت دوريات… تم النشر بواسطة ‏الادارة العامة للشرطة الكهربائية‏ في الأحد، ٢٨ يناير ٢٠٢٤