عمليات نوعية في جنوب شرق إيران.. القضاء على عناصر إرهابية قبل تنفيذ هجماتهم

أعلن مقر “قدس” التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن نجاح عملياته الأمنية في محافظة سيستان وبلوشستان، بعد تمكنه من تحييد خليتين إرهابيتين كانت تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية.

ووفق بيان صادر عن دائرة العلاقات العامة في المقر ونقلته وكالة أنباء “تسنيم”، فقد أسفرت العمليات عن القضاء على 5 عناصر إرهابية مدرّبة، بعد تحديد وتفكيك وكرين للإرهابيين في منطقتي شمال وجنوب المحافظة.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية عثرت خلال تفتيش منازل في مدينة تشابهار على نحو 25 كيلوغرامًا من المواد المتفجرة، بالإضافة إلى عدد من القنابل الجاهزة للتفجير، كانت مخبأة لاستعمالها في تنفيذ هجمات إرهابية محتملة، مؤكداً أن هذه العمليات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين المناطق الحدودية وضمان استقرار المواطنين.

وتأتي هذه التحركات الأمنية بعد سلسلة من الاشتباكات والتدخلات التي شهدتها المحافظة، أبرزها مقتل عنصر أمني إيراني خلال مواجهة مسلحين، وفقًا لما أوردته وكالة “سبوتنيك عربي” أمس، ما يسلط الضوء على استمرار التهديدات الإرهابية في جنوب شرق إيران والحاجة إلى استجابة سريعة وحاسمة.

وأكد الحرس الثوري أن التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية والاستخبارية كان مفتاح نجاح العمليات، مشيرًا إلى أن التفتيش الدقيق والرصد المستمر ساعد في إحباط مخططات التنظيمات الإرهابية قبل تنفيذها، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة الإيرانية في مكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة.

إيران تحذر من التدخلات الأجنبية في جنوب القوقاز وتتابع التطورات بحذر

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تتابع التطورات في جنوب القوقاز باهتمام بالغ، محذراً من أي تدخلات خارجية في شؤون دول المنطقة.

وأوضح بقائي في تصريحات لوكالة “تسنيم” أن جنوب القوقاز يمثل أهمية سياسية واقتصادية وجيوسياسية لإيران والدول المجاورة، وخاصة روسيا، مشدداً على ضرورة توخي الحذر في استخدام المصطلحات لتجنب التفسيرات الخاطئة والمعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على العلاقات مع دول المنطقة.

وفيما يخص النزاع الأخير بين أرمينيا وأذربيجان، أشار بقائي إلى أن قطع خط السكك الحديدية جنوب أرمينيا يؤكد ضرورة متابعة حذرة وحساسة، مؤكداً رفض إيران لأي تدخل خارجي أو وجود قوات أجنبية على الحدود.

وأضاف أن إعادة بناء خط السكك الحديدية ستتم عبر شركات أرمينية، بمشاركة شركة أمريكية مسجلة وفق القوانين المحلية، دون أي وجود لقوات أجنبية، بما يتوافق مع اتفاقية السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وختم بقائي مؤكداً أن إيران تولي القوقاز الجنوبي أهمية كبيرة، وأن استقرار المنطقة وأمنها أمر حيوي لمصالحها، مع استعداد إيران لتعزيز التعاون الإقليمي مع دول المنطقة.