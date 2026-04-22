عملية أمنية محكمة.. المغرب يوقف صاحب «الألف وجه»

أعلنت السلطات الأمنية المغربية توقيف مواطن إسرائيلي يُدعى آفي غولان، يُلقب بـ“صاحب الألف وجه”، خلال عملية مداهمة نُفذت داخل فيلا فاخرة بمدينة مراكش، في إطار تحركات تستهدف ملاحقة المطلوبين دوليًا.

ووفق ما أورد موقع “هيسبريس”، فإن الموقوف يُعد من أبرز المتهمين في قضايا الاحتيال والتزوير على المستوى الدولي، حيث يُشتبه في تنفيذه عمليات احتيالية واسعة طالت مئات، وربما آلاف الضحايا في عدة دول حول العالم.

وأظهرت المعطيات أن المشتبه به كان يعتمد أساليب متعددة في التنقل والانتحال، من خلال استخدام هويات مزيفة وجوازات سفر غير صحيحة، ما مكّنه من التحرك بين دول مختلفة دون كشف هويته الحقيقية لفترات طويلة.

كما كان يقدم نفسه في كل مرة بصفة مختلفة، تارة كرجل أعمال ثري من البرازيل، وتارة كمستثمر أمريكي أو أسترالي، إضافة إلى ادعائه الارتباط بشخصيات اقتصادية بارزة، مستخدمًا وثائق مصرفية مزورة لإقناع ضحاياه وإبرام صفقات وهمية.

وتشير المصادر إلى أن عملية التوقيف جاءت بعد تحريات دقيقة وشكاوى متعددة من ضحايا، قبل أن يتم ضبطه ونقله إلى السجن المركزي في الرباط، في انتظار استكمال مسطرة التسليم بناءً على مذكرات توقيف دولية صادرة عن الإنتربول.

وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المشتبه به سبق أن قضى نحو 35 عامًا في السجن في قضايا احتيال وتزوير، كما يواجه ما يقارب 100 قضية جنائية داخل إسرائيل، فيما يُشتبه بتورطه في عمليات مشابهة بعدة دول.

وتُعد هذه العملية الأمنية جزءًا من جهود المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الدولي في ملاحقة المطلوبين في قضايا الاحتيال والجرائم المالية.