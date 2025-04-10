عملية أمنية نوعية في طبرق.. مصادرة كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، شارك جهاز البحث الجنائي فرع “البطنان”، في عملية أمنية نوعية ضمن الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة طبرق، استهدفت العملية أوكار الفساد وتجار المخدرات.

وبحسب جهاز البحث الجنائي، “أسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة شملت 13,930 قرصاً مهلوساً من نوع (أركه) و4,000 قرصاً من نوع (بترل)، بالإضافة إلى ضبط بندقية كلاشنكوف”.

وتأتي هذه العملية “في إطار الجهود المشتركة لتعزيز الأمن ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة حيث تستمر التحقيقات والإجراءات القانونية لضمان محاسبة المتورطين”.

في السياق، وفي عملية أمنية دقيقة، تمكن أعضاء الدوريات بفرع جهاز البحث الجنائي “سبها”، “من ضبط شخص على متن مركبته الآلية من نوع (هيونداي سوناتا) بمنطقة المهدية، حيث كان في حالة سُكر ظاهر، وخلال تفتيش المركبة تم العثور على عشر علب تحتوي على أقراص يُشتبه في كونها مخدراً من نوع ترامادول”.

وبحسب الجهاز، “وبالتحقيق مع المتهم اعترف بقيامه باستلام وتسليم هذه الأقراص لغرض ترويجها، حيث بلغ عدد الأقراص المضبوطة بحوزته 1000 قرص من نوع ترامادول تمت إحالة المتهم إلى مقر الفرع لاستكمال التحقيقات، فيما يجري البحث والتحري لإلقاء القبض على الشخص المسؤول عن تزويده بهذه الأقراص القضية ستُحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.