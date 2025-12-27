عملية أمنية واسعة في الضفة الغربية.. الجيش الإسرائيلي يحاصر قباطية

أطلق الجيش الإسرائيلي، عملية أمنية واسعة في قرية قباطية بالضفة الغربية، بعد هجومين متتاليين شمالي إسرائيل أوقعا قتيلين.

وأفاد الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي بأن قوات من المظليين ووحدة دوفديفان التابعة للقيادة المركزية، إلى جانب قوات الشين بيت وشرطة الحدود ووحدة مسادا التابعة لجهاز المخابرات الإسرائيلي، شاركت في العملية، التي شملت مداهمة منزل منفذ الهجوم واستجواب مشتبه بهم في الميدان.

وأشار الجيش إلى أن الشاباك يعمل على مسح المنزل تمهيدًا لهدمه، بينما تواصل القوات مسح مواقع إضافية في القرية، واعتقال الأفراد المطلوبين، وتحديد مواقع الأسلحة.

كما أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وقادة القيادة المركزية والضفة الغربية تقييمات ميدانية للوضع، بما في ذلك قائد فرقة “جلعاد” العميد أورين سيمحا، وقائد فرقة الضفة الغربية العميد كوبي هيلر، الذين تواجدوا مع قوات لواء مناشيه في قباطية.

وكان الهجوم الذي تسبب في هذه العملية الأمنية قد وقع الجمعة، حيث نفذ رجل فلسطيني هجومًا مزدوجًا استخدم فيه الدهس بالسيارة والطعن، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 68 عامًا وفتاة تبلغ 18 عامًا شمالي إسرائيل في منطقة بيت شان والعفولة.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ الهجوم جاء من الضفة الغربية ونُقل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح، فيما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسراييل كاتس أوامره للجيش بالرد على الفور.