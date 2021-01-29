عملية «إيريني» تُقدم 18 تقريراً للأمم المتحدة بشأن حظر السلاح على ليبيا

قال قائد عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا فابيو أجوستيني، إن إدارة العملية أحالت 18 تقريرًا إلى الأمم المتحدة حتى الآن بشأن الانتهاكات التي تمت لحظر السلاح على ليبيا.

وأوضح ردًا على أسئلة البرلمانيين في جلسة استماع للجنتي الخارجية والدفاع المشتركة في مجلسي النواب والشيوخ الإيطالي، أنه بمجرد إرسال التقارير، فإن الأمر متروك الآن لمجلس الأمن ولجنة العقوبات التابعة له من أجل اتخاذ قرارات بشأن هذه الانتهاكات المحتملة.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية عن أجوستيني قوله: “علمنا بحدوث انتهاكات مختلفة لحظر الأسلحة من جانبي الصراع في ليبيا، وكذلك على الحركة الجوية”.

وشدّد أجوستيني على أن امتلاك “المزيد من الوسائل المتاحة” سيسهل عمل العملية بطريقة ملحوظة، مشيراً إلى أن العملية تحتاج إلى قدرات أكبر للمراقبة الجوية والبرية.

وأشار إلى أن المهمة بحاجة لسفن لأن “منطقة الدوريات كبيرة كمساحة المملكة المتحدة”، مضيفاً أنه ليس من السهل القيام بدوريات من خلال سفينتين حيث ينبغي عودة إحداهما بشكل دوري إلى الميناء لأسباب لوجستية.

يُشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي، اعتمد قرارًا بإطلاق العملية العسكرية “إيريني” اعتبارًا من 1 أبريل 2020م، لمتابعة حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، من خلال استخدام الأصول الجوية والأقمار الصناعية والبحرية.