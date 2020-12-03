عملية اختراق لمصرف التجارة والتنمية

أعلن مصرف التجارة والتنمية، عن عملية اختراق حدثت اليوم الخميس.

وأفاد المصرف في بيان، بأن الاختراق تم على منظومة الإشعارات فقط، وتمت السيطرة على الوضع.

وطمئن المصرف الزبائن بأنه لم يتم اختراق المنظومة المصرفية الخاصة بحسابات زبائن المصرف وأرصدتهم.

وأشار إلى أن هذه المحاولة البائسة من ضعاف النفوس تأتي للنيل من مصرف التجارة والتنميةتشويهعة رئس مجلس إدارته بمعلومات مغلوطة ليس لها أي أساس من الصحة، بحسب البيان.

ونوه المصرف بأنه ستتم الملاحقة القانونية للمسببين في الضرر سواء المعنوي أو المادي ولكل من ساعد على نشر هذا العبث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

يُشار إلى أن مصرف التجارة والتنمية هو شركة مساهمة ليبية تأسس بناءً على قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية سابقاً رقم (243/1423)، وتسري على المصرف أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف والقانون التجاري وتعديلاته.