عملية استخباراتية عابرة للحدود.. أنقرة تعلن القبض على قيادي في «داعش»

أعلنت الاستخبارات التركية، الاثنين، نجاحها في تنفيذ عملية أمنية عابرة للحدود أسفرت عن القبض على القيادي في تنظيم داعش طالب غولر، الملقب بـ”عبد السلام تركي”، بحسب ما نقلته مصادر أمنية تركية.

وقالت المصادر إن التحقيقات الاستخباراتية أظهرت أن طالب غولر هو شقيق قاسم غولر، الذي كان يشغل قبل عام 2021 منصب المسؤول المزعوم عن “ولاية تركيا” التابعة لتنظيم داعش، إضافة إلى توليه مسؤوليات مرتبطة بالشؤون المالية داخل ما يسمى بـ”مكتب الفاروق”.

وكان جهاز الاستخبارات التركي أعلن في عام 2021 القبض على قاسم غولر خلال عملية أمنية مماثلة، قبل نقله إلى تركيا.

وأوضحت المصادر الأمنية أن طالب غولر دخل الأراضي السورية بشكل غير قانوني في يناير 2014، حيث واصل نشاطه داخل التنظيم بالتنسيق مع عدد من قياداته، من بينهم شقيقه قاسم غولر.

وبحسب المعلومات التي أوردتها المصادر، فإن العملية تأتي ضمن جهود الأجهزة الأمنية التركية لملاحقة عناصر تنظيم داعش والشبكات المرتبطة به داخل تركيا وخارجها.

وفي سياق متصل، كانت السلطات الأمنية التركية في مدينة إسطنبول قد أوقفت مطلع الشهر الجاري 39 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، ووجهت إليهم اتهامات بجمع تبرعات مالية لصالح التنظيم.

وتواصل تركيا عملياتها الأمنية ضد خلايا داعش، حيث أعلنت خلال الفترة الماضية عن توقيف أشخاص ومشتبه بهم ضمن حملات تستهدف نشاط التنظيم وتمويله وتحركات عناصره.

هذا وتعمل السلطات التركية منذ سنوات على ملاحقة عناصر تنظيم داعش وشبكاته، خصوصًا مع امتداد نشاط التنظيم سابقًا في مناطق حدودية بين تركيا وسوريا.

وشهدت تركيا عدة عمليات أمنية استهدفت خلايا مرتبطة بالتنظيم، في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتعقب مصادر التمويل والاتصالات المرتبطة بالجماعات المسلحة.

الاستخبارات التركية تلقي القبض على من يسمى مسؤولاً في "داعش" الإرهابيhttps://t.co/Gqn7XGTmlL — TRT عربي (@TRTArabi) July 13, 2026