عملية بركان الغضب تُعلن تدمير سيارتي غراد في محور الخلة

أفاد المركز الإعلامي بعملية بركان الغضب، اليوم الاثنين، بأن المدفعية الثقيلة لقوات بركان الغضب دمرت سيارتين مجهزتين بمنصتي إطلاق صواريخ «غراد» في محور الخلة بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المركز أن القصف المدفعي أسفر أيضا عن تدمير سيارة محملة بالذخيرة ومقتل عدد من عناصر قوات خليفة حفتر.

وفي سياق آخر، كشفت العملية عن انتشال “سرية البنيان” لتفكيك وإزالة الإلغام ومخلفات الحرب عشرات الألغام في المنازل بمحور مشروع الهضبة.

ولفتت إلى أن من بين تلك الألغام ما يُستخدم ضد المركبات والآليات، لكن جرى تعديلات عليها بحيث تنفجر حتى بمرور الأفراد، ما يُشكل خطراً أكبر على المدنيين حال رجوعهم إلى منازلهم.

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