عملية جنين.. المقاومة تُسقط طائرات إسرائيلية.. ومعارك شوارع مع جنود الاحتلال

أعلنت المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين ومخيمها «شمال الضفة الغربية» اليوم الاثنين إسقاط طائرتين مسيرتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفجرت المقاومة عبوات ناسفة في آليات لقواته التي اقتحمت اليوم المخيم؛ في أكبر عملية ينفذها داخل جنين منذ 2002، في حين اتخذ جيش الاحتلال تدابير تحسبا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على ما يجري في جنين.

من جانبها، قالت كتيبة جنين التابعة لـ «سرايا القدس» إنّها أسقطت طائرة مسيرة لقوات الاحتلال هي الثانية خلال معركة اليوم، مضيفة أن مقاتليها أفشلوا محاولات تقدم على أكثر من محور بعد خوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال.

وأضافت كتيبة جنين أنّها أعطبت آلية إسرائيلية مصفحة بعد تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقا فيها، مشيرة إلى أنّها فجرت عبوات ناسفة تدخل الخدمة لأول مرة في آليات الاحتلال.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ جنديا إسرائيليا أصيب في تبادل لإطلاق النار داخل مخيم جنين، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن آليات عسكرية إسرائيلية فُجرت في جنين، ولكنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود.

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكرية لحركة «فتح» بجنين أنّ مقاتليها استهدفوا بالرصاص والعبوات المتفجرة قوة إسرائيلية خاصة على أطراف مخيم جنين.

كما أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» أنّ مقاتليها يستهدفون جنود الاحتلال في جنين بالرصاص.