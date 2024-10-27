مقتل 5 إسرائيليين وإصابة العشرات بعملية دهس في تل أبيب

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، “إن حادثة الدهس أسفرت حتى الآن عن مقتل 5 على الأقل”، فيما أكدت الشرطة الإسرائيلية “مقتل سائق الشاحنة الذي نفذ عملية الدهس في شمال تل أبيب”.

وكانت أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدهس شاحنة المارة عند مفرق “غليلوت” قرب مقر “الموساد” شمال تل أبيب، مشيرة إلى إصابة عدة أشخاص معظمهم عسكريون.

وقال المتحدث الرسمي باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: “قرب سينما سيتي “غليلوت” انحرفت شاحنة عن الطريق واصطدمت بعدة أشخاص قرب محطة للسفر بالمركبات العمومية”.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، “إصابة 40 جريحا حالة 15 منهم خطرة في عملية دهس بتل أبيب”.

وأفادت التقارير الأولية بأن “المستهدفين في عملية الدهس هم جنود، حيث وقعت الحادثة بالقرب من بوابة قاعدة عسكرية في غليلوت، فيما تم إطلاق النار على سائق الشاحنة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم اتحاد الإنقاذ، المنطقة الوسطى: “إنه في أعقاب الحدث غير العادي عند تقاطع “غليلوت”، تقوم الفرق الطبية التابعة لاتحاد الإنقاذ حاليا بتقديم المساعدة الطبية لنحو 20 ضحية (في هذه المرحلة) في حالات مختلفة، ولا يزال البعض محاصرين تحت الشاحنة”.