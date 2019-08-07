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عملية سطو مُسلح تطال 90 ألف لتر من الكيروسين كانت في طريقها إلى مطار معيتيقة

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 أغسطس 2019 - 09:05
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نددت البريقة بمثل هذه الأفعال المشينة التي تهدد سلامة العاملين وتعرض حياتهم للخطر. [إنترنت]
أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن تعرّض اثنين من سائقيها لعملية سطو مسلّح من قبل مجموعة مسلحة، وذلك أثناء قيامهما بنقل كيروسين الطيران من مستودع الزاوية النفطي إلى خزانات مطار معيتيقة.

حيث أفادت الشركة بأنّه قد تم الإفراج عن السائقين، في حين لا تزال الشاحنتان بحوزة المسلحين.

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يُذكر أنّ الشاحنتان محملتان بكميّة إجمالية من وقود كيروسين الطيران تقدّر بحوالي 90 ألف لتر.

هذا ونددت البريقة بمثل هذه الأفعال المشينة التي تهدد سلامة العاملين وتعرض حياتهم للخطر، قائلةً أن تكرر مثل هذه الإعتداءات تهدد أيضاً إمدادات تزويد مطار امعتيقة الإستراتيجي بوقود الطيران الذي يمس أمن البلاد.

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