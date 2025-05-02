عملية نوعية في السعودية.. إحباط تهريب نحو مليوني «حبة كبتاغون»

ضربة أمنية جديدة توجهها السعودية لتجار المخدرات، حيث تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من حبوب الكبتاغون بلغت أكثر من 1.5 مليون حبة، كانت مخفية داخل شحنة واردة بطريقة احترافية.

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، عن إحباط محاولة تهريب 1,586,118 حبة كبتاغون عبر ميناء جدة الإسلامي، كانت مخبأة بشكل محكم داخل تجاويف “ألواح عازلة” ضمن إرسالية واردة إلى المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الكمية تم كشفها خلال الفحص الأمني للإرسالية باستخدام التقنيات الحديثة المخصصة للتفتيش الجمركي، حيث أثارت الشحنة شبهات رجال الجمارك ليتم تفكيكها والكشف عن الحبوب المخدرة.

وبعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وأسفر التعاون عن القبض على ثلاثة أشخاص داخل المملكة يُشتبه بتورطهم في استقبال الشحنة.

هذا وتُعد المملكة العربية السعودية من الدول الأكثر تشددًا في مواجهة تهريب وترويج المخدرات، وتعمل بشكل مستمر على تحديث تقنياتها وتعزيز التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية، وقد شهدت الأعوام الأخيرة تنفيذ العديد من العمليات النوعية التي أسفرت عن ضبط ملايين الحبوب المخدرة ومواد مهربة أخرى، خصوصًا “الكبتاغون”، الذي يُصنف كأحد أخطر المواد المخدرة المتداولة في المنطقة.

وتُظهر تقارير رسمية أن المنافذ الحدودية، لا سيما ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك خالد الدولي، تشهد محاولات تهريب متكررة باستخدام أساليب متطورة، ما يدفع الجهات المختصة إلى تكثيف جهودها وتطوير آليات الكشف، في إطار الحرب الشاملة التي تخوضها المملكة ضد آفة المخدرات.

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء جدة الإسلامي تتمكّن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 1.5 مليون حبة من مادة الإمفيتامين "الكبتاجون"، عُثر عليها مُخبأة في إرسالية "ألواح عازلة" واردة إلى المملكة عبر الميناء، وبالتنسيق مع @Mokafha_SA تم القبض على مستقبلي المضبوطات،… pic.twitter.com/sHYBXcFrdo — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) May 2, 2025