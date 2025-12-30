عملية نوعية في طبرق.. ضبط 10 كيلوغرامات من المخدرات

تمكن أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في فرع طبرق من ضبط شخصين ليبيي الجنسية، وذلك بعد تنفيذ كمين محكم بالقرب من فندق دار السلام بمدينة طبرق. وأسفر الكمين عن العثور على نحو 10 كيلوغرامات من المواد المخدرة داخل المركبة التي كان يستقلها المتهمان.

المتهمان هما: (أ.ح.س)، من مواليد 1975، ويعمل موظفًا عامًا. (ح.س.م)، من مواليد 1979، ويعمل في الأعمال الحرة.

تم توقيف المتهمين أثناء تنقلهما في سيارة من نوع هيونداي. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، حيث جرى إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات وفقًا للقوانين النافذة.