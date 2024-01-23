عملية نوعية ناجحة لاستئصال ورم دماغي لمريضة في مستشفى سرت

نجح فريق طبي من جراحي المخ والأعصاب بمستشفى ابن سينا التعليمي بمدينة سرت، بإجراء عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم دماغي كبير لمريضة في العقد السادس من عمرها.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية نقلا عن الفريق الطبي أن المريضة من مدينة زليتن، كانت تعاني من ورم دماغي كبير منذ ستة أشهر نتج عنه صداع شديد ومزمن في الرأس أفقدها القدرة على المشي بشكل متوازن.

وأوضح رئيس الفريق الطبي الدكتور الإخصائي عبد الفتاح الغويل، أن العملية استغرقت أكثر من 3 ساعات، تم خلالها استئصال الورم الدماغي بالكامل بنجاح، والمريضة حاليا بصحة جيدة ويتوقع أن تتعافى تمامًا من العملية خلال فترة لا تتجاوز يومين.

وأعرب الدكتور الغويل عن شكره لإدارة مستشفى أبن سينا التي سخرت كل الإمكانيات اللازمة لإجراء العملية الدقيقة، وأشاد بالفريق الطبي المصاحب له والذي ضم الأطباء الأخصائيين خالد عبد المقصود وعبد السلام الترهوني ونجوى عبد المقصود ودكتورة التخدير وداد مختار.