عمل «الوفاق» تبحث الاستفادة من الخبرات الباكستانية في عدة مجالات

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي، اليوم الاثنين، بمكتبه في طرابلس، سفير جمهورية باكستان المُكلف فياض أحمد.

وناقش الطرفين تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وإمكانية الاستفادة من اليد العاملة الباكستانية للمساهمة في إعمار ليبيا، وكذلك الاستعانة بالخبرات التدريبية الباكستانية في مجالات “تكنولوجيا الاتصالات، والإلكترونية، البرمجة، والطاقات المتجددة، واللغة الانجليزية، والمهن الطبية، والطبية المساعدة “.

وأكد الوزير على أهمية تطوير مذكرتي التفاهم المبرمة بين البلدين في مجالي الاستخدام والتدريب عام 2009، مؤكداً على أهمية الربط الإلكتروني بين البلدين بهدف تنظيم العمالة الأجنبية في سوق العمل والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه أكد السفير على أهمية تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وأن بلاده على استعداد لتقديم الدعم وفقا لمتطلبات سوق العمل.