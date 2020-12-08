عمل «الوفاق» تبحث سُبل التعاون المشترك مع الفلبين

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، مع سفير الجمهورية الفلبينية في ليبيا إلمار كاتو، سُبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وتم خلال اللقاء مناقشة تنظيم آليات الاستخدام وتشغيل اليد العاملة، ودخول العمالة الفلبينية الراغبة في العمل بليبيا من خلال توقيع اتفاقية تفاهم بين البلدين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما تم بحث إمكانية الاستفاذة من الخبرات الفلبينية في مجالات التدريب المهني والحرفي والتقني والمهن الفندقية، وإمكانية إقامة مركز ليبي فلبيني متخصص بليبيا في مجالات التدريب على المهن الطبية والطبية المساعدة عن طريق المشاركة أو الأستثمار مع القطاع الخاص.

وتم الاتفاق على بحث البدء في مشروع الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بكلا البلدين.

وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية تخفيف الحظر المفروض على سفر العمالة الفلبينية الراغبة في العمل بليبيا وذلك للاستفاذة من العمالة الفلبينية الماهرة في مجالات المهن الطبية والطبية المساعدة وقطاع النفط والغاز.

من جانبه أعرب السفير عن سعادته لهذا اللقاء مؤكداً على اهتمام الحكومة الفلبينية بتطوير التعاون المشترك مع ليبيا في مختلف المجالات.