عمل «الوفاق» تُؤكد جاهزيتها لتنفيذ برنامج تشغيل الشباب

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن الأمين قوله، إن الرقم المسجل لإعداد الباحثين عن العمل ضمن منظومات مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق بلغ حتى 30 من شهر يوليو الماضي نحو 128.679 ألف باحث عن العمل من مختلف المدن في ليبيا، منهم عدد الذكور الباحثين عن العمل عدد 72.649 ألف باحث، والباحثات عن العمل عدد 56.030 باحثة.

وأوضح الوزير أن أعلى نسبة للباحثين تأتي ضمن المؤهلات الجامعية بعدد 50.643، بينما سجل الباحثين في المنطقة الغربية الأعلى بعدد 71.303 باحث، ثم المنطقة الوسطى بعدد 35.151 ألف باحث ثم المنطقة الجنوبية بعدد 9.895 الف باحث والمنطقة الشرقية بعدد 7.330 ألف باحث عن العمل.

وطالب وزير العمل والتأهيل مكاتب العمل بالرباط المباشر مع مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، كما طالب وزارة المالية بالتعاون فيما يخص بالعقود المتعثرة للعاملين في القطاع العام خلال الأعوام من ” 2015_2019 “.

ودعا الوزير كافة الباحثين عن العمل في مختلف المدن بسرعة التسجيل في منظومات الباحثين بمكاتب العمل بالمناطق.

وفي وقت سابق، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، القرار رقم 567 لسنة 2020 بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب.