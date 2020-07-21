عمل «الوفاق» تُسلم ملاحظاتها حول مشروع قانون المرتبات

التقى رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة بمجلس النواب المنعقد في طرابلس عبد المنعم بالكور، بوزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين، والفريق الاستشاري التابع للوزارة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الاجتماع يأتي في إطار المشاورات التي تجريها اللجنة مع كافة الوزرات والأجهزة المعنية.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد اليوم الثلاثاء، مناقشة أوجه التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقام الوزير بتسليم ملف متكامل يحتوي على كافة الملاحظات التي أبداها الفريق الاستشاري حول مشروع قانون المرتبات المقترح، والتي أكد رئيس اللجنة على أخذها بعين الاعتبار عند إعداد النسخة النهائية لمشروع القانون.