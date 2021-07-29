عمل تخريبي يستهدف خط النهر الصناعي المغذي لمدينة مصراتة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، عن حدوث انفجار بالمحطة رقم 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة – سهل جفارة بسبب قيام بعض من وصفهم بـ”الخارجين على القانون” بزراعة ألغام متفجرة.

من جهتها أفادت بلدية مصراتة بتعرض خط النقل الرئيسي لمياه النهر الصناعي والمغذي للمدينة لأعمال تخريبة تمثلت في تفجير إحدى محطات النقل الرئيسية بالقرب من منطقة الشويرف.

وعلى إثر ذلك، تواصلت البلدية مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي وجهاز النهر الصناعي بضرورة الاستعجال بمعاينة الأضرار وتحديد نسبتها ومعالجتها في أسرع وقت لضمان وصول المياه إلى المدينة بشكل سريع باعتبار مياه النهر الصناعي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

كما قام المجلس البلدي بمطالبة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بتزويد البلدية بعدد من سيارات نقل المياه .

يُشار إلى أن المياه انقطعت بشكل كامل على المدينة صباح اليوم الخميس.