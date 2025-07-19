عمل فني يُلتهم أمام الجميع.. لقمة بملايين الدولارات!

في حادثة طريفة تتكرر للمرة الثالثة، أقدم أحد زوار متحف بومبيدو في مدينة ميتز شرق فرنسا على أكل “الموزة المليونية” للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، التي تُعد جزءاً من عمله الفني الشهير “Comedian”.

وأفادت إدارة المتحف بأن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي، مضيفةً أن موظفي الأمن تدخلوا بسرعة وهدوء، وتم إعادة تركيب العمل الفني خلال دقائق وفق تعليمات الفنان، حيث يتم استبدال الموزة بانتظام نظراً لقابليتها للتلف.

“تناول الفاكهة فقط”

وعلّق الفنان كاتيلان بسخرية قائلاً إنه “يشعر بخيبة أمل لأن الزائر لم يأكل قشرة الموزة والشريط اللاصق”، مضيفاً: “لقد تناول الفاكهة فقط”.

وكان العمل الفني “كوميديان”، وهو ببساطة موزة مثبتة بشريط لاصق على الحائط، قد بيع في مزاد بـ6.2 ملايين دولار في نيويورك عام 2024، وسبق أن أثار جدلاً واسعاً منذ عرضه الأول في آرت بازل ميامي 2019، حيث انتقد الفنان من خلاله سوق الفن المعاصر الذي تغلب عليه المضاربة والفراغ المفاهيمي.

أكله سابقاً… وبيعه لاحقاً!

يُذكر أن الفنان الأميركي ديفيد داتونا تناول نفس العمل الفني في 2019 مدعياً شعوره بالجوع، كما قام رجل الأعمال الأميركي الصيني جاستن صن، الذي اشترى العمل لاحقاً، بأكله أمام الكاميرات في مشهد أثار اهتماماً عالمياً واسعاً.

ورغم بساطة العمل، فإنه أصبح رمزاً للتعليق على العبث في سوق الفن الحديث، ولا يزال يثير التساؤلات بين الزوار والنقاد حول الحدود الفاصلة بين الفن والمزاح والتسويق.