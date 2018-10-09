عميد بلدية بنغازي يستقبل سفير بريطانيا لدى ليبيا

استقبل عميد البلدية المستشار عبدالرحمن العبار السفير البريطاني الجديد لدى ليبيا فرانك بيكير حيث بحث السفير البريطاني، فرانك بيكر، خلال زيارته إلى مدينة بنغازي مع عميد بلدية بنغازى المستشار عبدالرحمن العبار، كيفية دعم بريطانيا للجهود الجارية لدفع الاستقرار وإعادة الإعمار في المدينة.

وحضر هذا اللقاء وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حبيب الميهوب ومدير إدارة الشؤون الأوربية حافظ التاجوري.



حيث عبر السفير البريطاني فرنك بيكر عن سعادته بتواجده فى بنغازي قائلاً شاهدت الدمار الذى خلفته الجماعات الإرهابية في بنغازي.

لافتا إلى أن بنغازى نجحت فى التخلص من الإرهاب، وعليها الأن العمل على التخلص من العوامل التى تسببت في ظهور التطرف والإرهاب.



مؤكدا بأن بريطانيا على أتم الإستعداد و الجاهزية لتقديم الدعم بتوفير معدات كشف الألغام لأزالة الألغام ودعمها مشروع توعوي لنشر الوعي حول مخاطر الألغام والمواد المتفجرة في بنغازي، وكذلك المساهمة في تقديم الدعم فى الخدمات الأساسية من أهمها البنية التحتية المتمثلة فى المياه والصرف الصحي والكهرباء وإعادة إعمار بنغازي.



مشيراًً إلى أن بريطانيا المانح الرئيسي لصندوق الاستقرار التابع للأمم المتحدة، والذي يخصص عدة مشاريع للمساعدة في إعادة بناء مدينة بنغازي “وأوضح” بأن هناك شركات بريطانية أبدت استعدادها للعمل بمدينة بنغازي.

من جهته رحب المستشار عبد الرحمن العبار بهذه الزيارة التي تأتي للاطلاع على نتائج الزيارة الأولى، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

ووجه المستشار العبار الدعوة للشركات البريطانية ودول العالم إلى العمل والتعاون مع بنغازي.



وفي ختام اللقاء أكد عميد البلدية على ضرورة إقامة منتدى اقتصادي في مدينة بنغازي يضم رجال الأعمال الليبيين ونظراءهم البريطانيين ليطلعوا على أرض الواقع لاحتياجات المدينة وفتح آفاق التعاون المشترك بين الدولتين ليصبح بمثابة القاعدة للانطلاق عندما تتوحد المؤسسات وتكون الخطط جاهزة لا تحتاج سوى للتنفيذ.