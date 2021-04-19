عميد بلدية بني وليد يستهجن التضخيم الإعلامي لواقعة المهاجرين في المدينة

استهجن عميد بلدية بني وليد يونس العزوزي، ما وصفها بحالة التضخيم الإعلامي من بعض وسائل الإعلام وخاصة العربية منها، لواقعة المهاجرين غير الشرعية في مدينة بني وليد وتصويرها وكأنها استهداف للمصريين في ليبيا وهذا منافي ومجافي للحقيقة.

وأوضح عميد البلدية في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن 31 مهاجرا إفريقيا غير شرعي من بينهم 4 مصريين تم تحريرهم من قبضة شبكة لتهريب البشر والهجرة غير الشرعية بالمدينة وتسليمهم إلى الجهات المختصة في طرابلس.

وأشار العزوزي إلى أن الأهالي قاموا بالتعاون مع مديرية الأمن بالمدينة بإنقاذ المهاجرين ومعاملتهم معاملة حسنة وتقديم المساعدات العاجلة لهم، مشيرا إلى أنهم يتمتعون بصحة جيدة.

وأضاف العزوزي أن المهاجرين المعنيين دخلوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية وتم احتجازهم قسرا في أحد مراكز المهربين قبل أن يتم إنقاذهم من قِبل الأهالي بالمدينة.

و أعرب العزوزي عن إدانته واستنكاره لهذه الحادثة، ومشددا على ضرورة التزام وسائل الإعلام العربية بأخلاقيات المهنة وعدم تضخيم الحادثة على أنها استهداف للأشقاء المصريين في ليبيا.