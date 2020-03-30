عميد بلدية تاجوراء يبحث مع وزير المالية آليات توزيع الإيرادات المحلية على البلديات

الاجتماع ناقش تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد. [مالية الوفاق]

عقد وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، اجتماعا الاثنين، مع عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، ومتطلبات مجابهته.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات بشأن الإيرادات المحلية وآليات توزيعها التي تطالب بها البلديات.

من جانبه أكد عميد بلدية تاجوراء في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن اللقاء كان إيجابي وسيتم توضيح ذلك في الاجتماع القادم لعمداء البلديات للاتفاق النهائي حول بنود اللائحة المقترحة.

وفي سياقٍ ذي صلة، اتهم عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، في وقت سابق، وكيل عام وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم، بعرقلة دفع مخصصات البلدية.

وقال بن عطية في منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “محمد هيثم وكيل وزارة الصحة.. أنت من تعرقل دفع مخصص لتاجوراء منذ 9 أشهر.. في حين دفعت لأكثر من بلدية مخصصها”.

وأضاف مخاطباً وكيل وزارة الصحة: “محمد هيثم انت مسئول عن حق الناس.. محمد هيثم أنت تتحكم في أموال الليبيين وهذا فساد ممنوع”.

وأشار عميد بلدية تاجوراء إلى أن الاتفاق على دفع المخصصات تم أمام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وبحضور 55 عميد بلدية.

وتابع يقول: “محمد هيثم أنت مطالب بسداد المستحقات.. وشخصياً اعتبرك تعرقل الأمور وعمدا وقصدا وهذا يُحيل الموضوع بصفة شخصية بينك وبين أصحاب الحق.

واختتم عميد بلدية تاجوارء بالقول: “وأنا كعميد بلدية أبرئ ذمتي من أي التزام.. تفاهموا في بعضكم.. أوقفوا فساده”.

يُشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق خصص مبلغ 500 مليون دينار ليبي (360.54 مليون دولار) ضمن خطة الطوارئ التي اتخذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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