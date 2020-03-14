عميد بلدية تاجوراء يُطالب حكومة الوفاق بالتحرك العاجل لمواجهة فيروس كورونا

عميد تاجوراء: لا توجد أي استعدادات لمواجهة وباء كورونا. [ليبيا الأحرار]

طالب عميد المجلس البلدي تاجوراء حسين بن عطية، حكومة الوفاق بالتحرك العاجل لمواجهة فايروس كورونا المستجد.

وقال في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إنه لا توجد أي استعدادات حتى الآن لمواجهة هذا الوباء، وفق قوله.

وأوضح بن عطية أن بلدية تاجوراء قررت إيقاف الدراسة للمحافظة على صحة المواطنين في ظل عدم وجود أي تحرك جدي من قِبل السلطات لمكافحة فيروس كورونا الجديد، حسب قوله.

وأشار عميد بلدية تاجوراء إلى أن غياب التنسيق بين البلديات والسلطات في هذا الظرف الحساس سيزيد من تفاقم الأزمة في كل مناطق ليبيا، مناشدا المواطنين الالتزام بالاجراءات الوقائية للمساهمة في تجاوز خطر هذا الوباء.

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