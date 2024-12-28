عميد بلدية توكرة لـ«عين ليبيا»: البلدية الآن في حالة طوارئ ولا توجد أضرار بشرية

شهدت منطقة بوجرار ببلدية توكرة، شرق بنغازي، هطول أمطار غزيرة أسفرت عن تضرر عشرات المنازل، فما آخر التطورات في المنطقة الآن وهل لا تزال الأمطار مستمرة؟

وحول ذلك، قال عميد بلدية توكرة، محمود شريمة، لشبكة “عين ليبيا”: “البلدية الآن في حالة طوارئ، وهي تقع على شريط ساحلي يحدها من الجنوب سلسلة جبال وعدة اودية ومسارات تدفق المياه منها وادي جازة ووادي “سي موسى” وادي الشلنية وأودية أخرى في منطقة الجويف، وغيرها من السيول التي في كل فصل شتاء تسبب جريان المياه التي تقطع الطريق الرئيسي أحيانا”.

وأضاف شريمة : “تدفقت مياه الأمطار بمنطقة بوزرار، ووصلت لبعض المنازل، وسببت إغلاق جزء من الطريق الرئيسي”، وقال: “طيلة السنوات الماضية أصبح هناك تغيير في مسارات المياه عن طريق المخططات التي تقع الجنوب المناطق، هذه المسارات أدت إلى ضغط المياه على عبارات صغيرة لا تتناسب مع كمية من المياه المتدفقة من الجنوب”.

وتابع: “نحن طالبنا عدة مرات الحكومة بسرعة انشاء عبارات صندوقية كبيرة تتناسب مع كمية المياه لتنزل من الجنوب لكي تمر بسرعة، ولا تصل منازل الناس”، مضيفا: “أمس كنا متواجدين نحن وكافة والأجهزة من أمن داخلي وهلال أحمر، وأجهزة الدفاع المدني وهيئة السلامة الوطنية وشركة المياه والشؤون الاجتماعية، جميعهم كانوا متواجدين، وتم تصريف الميااه”.

وأضاف: “نحتاج عدة آليات لكسح وجرف اه المياه، وتم الاتصال بوزير الحكم المحلي، ونحن على تواصل مباشر مع الحكومة لحل كافة المشاكل”.

وقال شريمة: “لا توجد أضرار بشرية، والأضرار المادية قليلة، وتم حصرها عن طريق فرق الهلال الأحمر وهيئة الإغاثة”، مضيفا: “البنية التحتية في ليبيا بصفة عامة أغلبها مصممة بشكل لا يستوعب الوضع القائم حاليا”.

ودعا شريمة، “هيئة الاغاثة والمنظمات لتزويد أصحاب المنازل التي غمرتها المياه من أغطية وأفرشة ودفايات، كما دعا الحكومة لتتكفل بهم”.