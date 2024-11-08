عميد بلدية جنزور لـ«عين ليبيا»: ضحايا الفاجعة من جنسيات مصرية وإفريقية

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار عمارة سكنية في جنزور غرب العاصمة طرابلس إلى 8 أشخاص و20 إصابة، بينهم 12 مصابا بحالة حرجة والآخرين بحالة مستقرة.

وأفاد عميد بلدية جنزور فتحي عيسى في تصريح لشبكة “عين ليبيا”، أن “ضحايا الفاجعة من جنسيات غير ليبية، وهم من جنسيات مصرية وإفريقية”.

ونوه إلى أن “عمليات الإنقاذ انتهت مع بزوغ فجر الجمعة، وتم تنظيف المكان وإزالة الأنقاض بالكامل”.

وكشف أن “التحقيقات الأمنية حول أسباب الحادث مازالت مستمرة لمعرفة أسباب انهيار المبنى”.

وتوجه عيسى “بالشكر لجهاز الدعم والإسناد والأمن الجنائي والنيابة العامة”.

ونوه عيسى “بتواجد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مكان الحادث، ووجه بمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث”.

وكانت انهارت عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق ليل الخميس– الجمعة في منطقة جنزور غرب العاصمة طرابلس ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين

وحسب مصادر طبية، انتشلت فرق الإنقاذ 4 جثامين بينهم طفل وامرأة وعدد من المصابين ويجرى البحث عن ناجين تحت الأنقاض؛ فيما تواصل فرق الإسعاف والطوارئ جهودها لإنقاذ العالقين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان أن العمارة المنهارة هي حديثة البناء، لم يتجاوز الأربع سنوات فقط.