عميد بلدية سبها: سنقدم الدعم لمكتب حراسة الأهداف الحيوية

تقدم عميد بلدية سبها حامد الخيالي بالشكر لمدير الإدارة العامة للأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الذي قام بتفعيل مكتب حراسة الأهداف الحيوية لتأمين مؤسسات المدينة.

وأكد الخيالي خلال زيارة قام بها لمقر المكتب في مدينة سبها أنه يسعى لتقديم الدعم لمكتب الأهداف الحيوية التابع للإدارة العامة للأمن المركزي بكل قوة.

وأضاف عميد بلدية سبها أنه لاحظ وجودهم بالشارع في المدينة وشاهد تأمينهم لأغلب المقرات والمؤسسات الحيوية بالمدينة.

وقال الخيالي :