عميد بلدية سرت ينفي شائعات إغلاق الطريق الساحلي

فند عميد بلدية سرت مختار المعداني، الشائعات عن إغلاق الطريق الساحلي بين مدينة سرت والمنطقة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن المعداني قوله، في تصريح صحفي اليوم السبت، إن كل الأخبار والشائعات المتداولة هي أخبار كاذبة وزائفة ولا أساس لها من الصحة وأن الأوضاع طبيعية.

كما أكد عميد بلدية سرت بأن شحنات الوقود تسير بشكل طبيعي لمدينة سرت.

وطمأن عميد البلدية المواطنين بأنه لا صحة لما يتداول عن غلق الطريق، داعيا إلى عدم الازدحام أو الاصطفاف أمام محطات الوقود، مؤكداً أن كل محطات البنزين بالمدينة تعمل بشكل انسيابي وعادي.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن محطات الوقود بمدينة سرت تشهد عشية اليوم السبت ازدحام لطوابير للسيارات للتزود بالبنزين بعد انتشار الشائعات حول إغلاق الطريق الساحلي.