عميد بلدية غدامس يُرحب باجتماعات لجنة 5+5 وأطفال المدينة يُوجهون نداءً

رحب عميد المجلس البلدي غدامس بانعقاد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في المدينة، التي انطلقت اليوم الاثنين.

وأعرب العميد عن التطلع إلى نجاح الاجتماعات وعودة الأمن والسلام والاستقرار للوطن واللحمة بين أبنائه في أنحاء ليبيا كافة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية؟

هذا ووجه أطفال غدامس في الكلمة التي ألقيت في الجلسة الافتتاحية نداء

رحب عميد المجلس البلدي غدامس بانعقاد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5زايد 5 في المدينة ،التي انطلقت اليوم الاثنين .

وأعرب السيد العميد عن التطلع الى نجاح الاجتماعات وعودة الأمن والسلام والاستقرار للوطن واللحمة بين ابنائه في أنحاء ليبيا كافة .

ووجه اطفال غدامس في الكلمة التي ألقيت في الجلسة الافتتاحية نداء إلى الاجتماع تحت عنوان السلام دعوا فيه المشاركين في الجلسة إلى تغليب مصلحة الوطن والانتصار إلى لم الشمل بين أبناء الواحد.

وانطلقت اليوم الاثنين بمدينة غدامس أعمال الجلسة الخامسة لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأعلنت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا انطلاق أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وقالت البعثة إن اللجنة على مدى الثلاثة أيام القادمة ستناقش آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول الذي تعقده اللجنة العسكرية المشتركة داخل ليبيا بعد توقيع إتفاق وقف إطلاق النار في جنيف في 23 أكتوبر 2020.

يُشار إلى أن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 تعقد تحت حماية وتأمين الأجهزة الأمنية ومراسم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.